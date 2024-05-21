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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Новокузнецкого маньяка Спесивцева признали виновным в 15 убийствах

Он направлен на принудительное лечение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд признал жителя Новокузнецка Александра Спесивцева виновным в жестоких убийствах и покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд установил, что в период с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев, проявляя особую жестокость, выразившуюся в глумлении над потерпевшими, причинении им тяжелых физических мучений и страданий, удерживая их длительный период в своей квартире в Новокузнецке, нанес множественные удары колюще-режущим предметом 15 лицам, 11 из которых являлись несовершеннолетними. От полученных травм все они скончались", - говорится в сообщении.

Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где бил и истязал его, лишал пищи и воды. Мальчику удалось сбежать, он остался жив.

В итоге суд приговорил Спесивцева к принудительному лечению в медицинской спецорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В пресс-службе надзорного ведомства "Интерфаксу" напомнили, что в 1999 году Спесивцева признали виновным в убийстве только четырех человек и по решению суда направили на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу.

По данным местных СМИ, впоследствии в правоохранительных органах заверяли, что в случае выздоровления его ждет новое судебное разбирательство.

Также суд в 1999 году приговорил к 13 годам заключения мать Спесивцева, которая помогала убийце избавляться от тел. По данным местных СМИ, ее освободили в 2008 году.

Александр Спесивцев Новокузнецк Кемеровская область
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