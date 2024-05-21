Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Федеральные музеи в рамках акции "Ночь музеев" посетили почти 400 тыс. человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Почти 400 тыс. человек посетили федеральные площадки акции "Ночь музеев" в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В этом году посетителями федеральных музеев стали 396 435 человек. В тройке лидеров оказались музей-заповедник "Петергоф" (44 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тыс.) и Музей Победы (25 тыс.)", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Кроме того, в числе самых посещаемых площадок в этом году - Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Царское Село", Третьяковская галерея и Музей Сталинградской битвы. Большое количество гостей приняли Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник "Ростовский кремль" и Саратовский художественный музей им. Радищева.

Всего в рамках акции, темой которой стала "Из поколения в поколение. Семейные реликвии", федеральные музеи провели более тысячи мероприятий, посвященных семейным традициям и ценностям, связи поколений и сохранению исторической памяти.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.

Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 мая

Старший сын Кадырова стал министром Чечни по физкультуре и спорту

На юге РФ начались учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил

На юге РФ начались учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил

Военный суд арестовал экс-командующего 58-й армией по делу о мошенничестве

Госдума приняла закон об освобождении тяжелобольных осужденных

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

В Мурманской области несколько гарнизонов остались без электричества

Новокузнецкого маньяка Спесивцева признали виновным в 15 убийствах

Физик Маслов приговорен к 14 годам колонии за госизмену

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });