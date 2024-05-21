Федеральные музеи в рамках акции "Ночь музеев" посетили почти 400 тыс. человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Почти 400 тыс. человек посетили федеральные площадки акции "Ночь музеев" в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В этом году посетителями федеральных музеев стали 396 435 человек. В тройке лидеров оказались музей-заповедник "Петергоф" (44 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тыс.) и Музей Победы (25 тыс.)", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Кроме того, в числе самых посещаемых площадок в этом году - Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Царское Село", Третьяковская галерея и Музей Сталинградской битвы. Большое количество гостей приняли Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник "Ростовский кремль" и Саратовский художественный музей им. Радищева.

Всего в рамках акции, темой которой стала "Из поколения в поколение. Семейные реликвии", федеральные музеи провели более тысячи мероприятий, посвященных семейным традициям и ценностям, связи поколений и сохранению исторической памяти.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.