Минсельхоз РФ отметил снижение отпускных цен на некоторые виды продукции АПК

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на продовольственном рынке РФ стабильная, по большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, стоимость некоторых из них ниже, чем год назад, сообщает Минсельхоз.

"Так, по данным на 22 мая, за последние двенадцать месяцев подешевели картофель (-5,8%), лук репчатый (-23,9%), гречневая крупа (-15,2%), подсолнечное масло (-0,3%), вермишель (-1,7%)", - говорится в сообщении.

На фоне увеличения производства овощей закрытого грунта и поступления на рынок продукции из парников в настоящее время снижаются цены на огурцы и томаты - за неделю на 9,6% и 10,9% соответственно. Традиционно снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции ожидается летом и осенью в период сбора урожая, отмечает ведомство.

Кроме того, продолжается снижение цен на яйца первой и второй категорий. На минувшей неделе они потеряли в стоимости 2,8% и 2,7% соответственно. Аналогичный тренд сохраняется и в отношении сахара (-0,3%).

"С началом теплого сезона, когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции. Такая динамика характерна для этого периода года, - сообщает Минсельхоз. - Вместе с тем стоит отметить, что производство скота и птицы за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях выросло на 4%, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса".