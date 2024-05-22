Марковская сообщила об уходе с должности пресс-секретаря министра обороны

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россияна Марковская заявила, что покидает должность пресс-секретаря министра обороны России в связи с переходом на другую работу.

"Перехожу на другую должность. Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", - сообщила Марковская в социальных сетях в среду.

Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2017 года.

14 мая президент РФ подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова. Президент назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ.

20 мая был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о назначении Олега Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министра обороны РФ.

Другим указом Путин освободил Юрия Садовенко от должности замминистра обороны - руководителя аппарата главы военного ведомства.