Арестован глава свердловского управления МВД по борьбе с коррупцией

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

"Избрать обвиняемому Дьякову меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало об его аресте.

Другие подробности в суде не оглашались, процесс закрыли от прессы из-за тайны следствия.

На вопрос судьи, знает ли Дьяков, в чем он обвиняется, он ответил: " Так точно".

Во время конвоирования начальник управления сообщил журналистам, что ему вменяется ст. 290 УК РФ (получение взятки). Он добавил, что не признает вину.