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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Минкультуры предложило создать алгоритм действий при сигналах об угрозе теракта

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ предлагает внести изменения в требования к антитеррористической защищенности учреждений культуры, в частности, разработать алгоритмы действия работников после получения информации о возможном террористическом акте для того, чтобы минимизировать возможные последствия.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Им предлагается внести изменения в постановление об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов.

Согласно пояснительной записке, принятие проекта постановления направлено на придание гибкости нормативному регулированию действий администраций объектов в сфере культуры при получении информации об угрозе совершения террористических актов, в том числе посредством анонимных сообщений.

Минкультуры РФ
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