В Шереметьево начали применять первый в РФ аэродромный топливозаправщик-электромобиль

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Авиатопливный оператор "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - внедрил в работу топливозаправщик-электромобиль. Нефтяная компания в своем сообщении называет подобное оборудование первым в стране.

Новый топливозаправщик обслуживает рейсы "Аэрофлота", Smartavia, "Победы" и Air Serbia в аэропорту Шереметьево. В машине установлен современный блок литий-ионных аккумуляторных батарей, что позволяет на полном заряде производить до шести заправок самолетов "в крыло".

"Использование аэродромного тягача с электродвигателем исключает эмиссию CO2, а также более чем на 60% снижает операционные затраты на эксплуатацию техники. Это решение показало свою эффективность и может быть в будущем внедрено в других российских аэропортах", - отмечают нефтяники.

Также компания напоминает, что "Газпромнефть-Аэро" внедрило систему цифровой аэрологистики: для обслуживания рейсов в российских аэропортах используется меньшее число машин при одновременном увеличении их загрузки.

Другая разработка компании - блокчейн-платформа "Смарт Фьюэл" - позволила перевести оплату заправки самолетов "в крыло" полностью в цифровой формат, исключая бумажный документооборот.

Еще одним проектом "Газпромнефть-Аэро" по декарбонизации и повышению энергоэффективности стало экологическое решение по восстановлению грузовых шин: благодаря этой технологии срок полезного применения на аэродромных топливозаправщиках автомобильных колес увеличен в два раза.

В качестве платформы для электрогрузовика был использован типовой большегрузный автомобиль: вместо традиционного для отрасли двигателя внутреннего сгорания был установлен энергоэффективный электродвигатель с повышенной тягой для транспортировки автоцистерны весом от 20 до 60 тонн при скорости 30 км/ч. Полный цикл заряда аккумуляторных батарей до 100% составляет 2-3 часа, также есть возможность производить подзарядку во время небольших перерывов на установленных в аэропорту комплексах. Система отопления и кондиционирования аккумулятора позволяет технике работать при температурах от -43 до +45 °C.