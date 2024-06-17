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Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Обобщение

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом назначил четырех новых заместителей министра обороны РФ: Леонида Горнина, Анну Цивилеву, Павла Фрадкова и Олега Савельева.

Как сообщили в Минобороны РФ, первый заместитель главы военного ведомства Горнин будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ, Цивилева - вопросы социального и жилищного обеспечения, Фрадков - вопросы управления имуществом и строительство.

В РоссииПавел Фрадков и Олег Савельев назначены заместителями министра обороны РФЧитать подробнее

В военном ведомстве сообщили, что главные задачи Горнина - повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, а Цивилева будет заниматься вопросами "трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек".

Согласно указу Путина, министр обороны РФ Андрей Белоусов сможет иметь 12 заместителей, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата Минобороны РФ.

Савельев, который вошел в руководство военного ведомства в конце мая, занимает должность заместителя министра обороны - руководителя аппарата министра обороны РФ.

В понедельник Путин освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова, заместителей министра - Николая Панкова и Татьяну Шевцову. В соответствии с указом президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, от должности заместителя министра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал армии Павел Попов.

Как сообщили в Минобороны РФ, Белоусов провел с ними встречу, поблагодарил за многолетнюю ответственную работу и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

Минобороны РФ Владимир Путин Леонид Горнин Руслан Цаликов Анна Цивилева Павел Фрадков Олег Савельев
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