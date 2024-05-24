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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

В секторе Газа обнаружили тела трех жертв октябрьской атаки ХАМАС на Израиль

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе спецоперации вывезли из сектора Газа тела еще трех человек, убитых во время проведенной палестинскими формированиями атаки 7 октября 2023 года, сообщает в пятницу The Times of Israel.

Обнаруженными оказались 30-летний Орион Эрнандес Раду, 42-летний Ханан Яблонка и 59-летний Мишель Нисенбаум. Они были убиты 7 октября на территории Израиля, после чего их тела были перевезены в сектор Газа.

Эрнандес Раду и Яблонка 7 октября были на музыкальном фестивале на юге Израиля. Они попытались скрыться, когда на участников фестиваля напали вооруженные палестинцы, однако были убиты.

В миреВ ХАМАС заявили, что у них нет 40 запрашиваемых заложников для передачи ИзраилюЧитать подробнее

Считается, что палестинские военизированные группировки до сих пор хранят в секторе Газы останки нескольких десятков людей, убитых в ходе нападения на Израиль осенью прошлого года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям жертв и заявил о намерении делать все возможное для возвращения заложников домой.

"У нас есть гражданский и моральный долг сделать все возможное, чтобы вернуть наших заложников... и именно этим мы и занимаемся", - сказал он.

На прошлой неделе израильские военные также объявили, что обнаружили и вывезли из сектора Газа тела людей, убитых в прошлогодней атаке.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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