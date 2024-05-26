Утверждены требования к компаниям для дистанционного управления водными беспилотниками

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять безэкипажными судами.

"Организации обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения. Кроме того, они должны обеспечивать непрерывную работу и исправное техническое состояние средств связи, с помощью которых управляется безэкипажное судно", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

Также эти организации должны обеспечить работу внешнего экипажа, укомплектованного в соответствии с требованиями кодекса внутреннего водного транспорта или кодекса торгового мореплавания.

Отмечается, что правительство продолжает создавать условия для запуска движения безэкипажных судов. Работа идет в рамках проекта "Автономное судовождение" - одной из реализуемых правительством инициатив социально-экономического развития.

В России тестируется первое автономное научно-исследовательское судно - катамаран "Пионер-М", который был спущен на воду в 2021 году. Кроме того, отдельные устройства систем автономного судовождения проходят испытания на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский".