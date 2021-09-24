Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду первого в России безэкипажного научно-исследовательского судна "Пионер-М", сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялась церемония спуска на воду инновационного научно-исследовательского судна "Пионер-М", на котором будет применяться технология безэкипажного судовождения", - говорится в сообщении.

🚢В Петербурге спустили на воду беспилотное судно "Пионер-М".

Корабль может работать автономно в течение пяти суток, перемещаясь на расстояния до 500 миль. pic.twitter.com/PISRa0VWiZ — 78 | НОВОСТИ (@good78news) September 24, 2021

Отмечается, что "Пионер-М" строится для Севастопольского государственного университета и представляет собой маломерное научно-исследовательское судно (НИС) катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. Планируется круглогодичная эксплуатация судна в акваториях Черного и Азовского морей, сообщили в ОСК.

""Пионер-М" станет первым в России судном, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения. Мы видим его в ближайшем будущем "беспилотным автомобилем" на воде", - сказал на церемонии спуска судна глава ОСК Алексей Рахманов, слова которого приведены в сообщении.

В корпорации сообщили, что после спуска на воду специалисты завода продолжат работы по достройке судна, оснастят его необходимыми системами и механизмами, выполнят внутренние отделочные и электромонтажные работы.

Рахманов также заявил, что ОСК планирует весной будущего года передать заказчику - Севастопольскому госуниверситету - судно "Пионер-М".

"У тех, кто занимался исследованием океана, своего судна не было. Теперь оно, надеюсь, будет. Следующей весной, когда судно дойдет до порта приписки, покажем это все в работе", - сказал он.

"За 5 лет было создано уникальное судно, в котором технологии позволят университету осуществлять научные исследования", - отметил на церемонии заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Научно-исследовательское судно "Пионер-М" было заложено в мае 2019 года. Длина судна составляет около 26 метров, ширина - 9 метров, максимальная скорость 10 узлов. Оно может работать автономно в течение пяти суток, дальность плавания составляет 500 миль, водоизмещение - 114 тонн.

Судно предназначено для круглогодичной эксплуатации в акваториях Черного и Азовского морей. Задача судна - комплексно обеспечивать научно-исследовательские работы за счет сменных модульных лабораторий контейнерного типа. "Пионер-М" позволит поочередно использовать несколько лабораторий для океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, гидроакустических исследований и водолазных работ.