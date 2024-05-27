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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 27 мая в селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1056 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - на 6 см, до 1047 (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 27 мая снизился на 7 см, до 810 см - это ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском уровень Ишима опустится ниже отметки "опасные явления" с 29 по 30 мая, в Викулово - с 27 по 30 мая.

В Абатском и Викулово 6 мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 27 мая 2024 годаПаводок в России
Ишим Тюменская область
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