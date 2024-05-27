Нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее 150 тысяч рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нижний порог при установке прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по РФ, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по донастройке налоговой системы.

"Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем в двукратном размере среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации. При этом необходимо также учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 млн. руб. в год или 200 тыс. руб. в месяц", - говорится в рекомендациях, опубликованных в воскресенье на сайте Госдумы.

Согласно данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, в целом по экономике РФ в январе она составила 75 тыс. 34 руб., в феврале - 78 тыс. 432 руб.

В рекомендациях также говорится, что все бизнес-объединения обратились с просьбой по закрытию налоговых "лазеек", которые создают конкурентные преимущества для недобросовестного бизнеса. "В качестве возможных направлений работы по выравниванию условий для налогообложения предлагается принять меры по повышению платежной дисциплины и активизировать механизмы борьбы со схемами "дробления" бизнеса. В этой связи предлагается расширить комплекс мер по пресечению возможностей ухода от уплаты налогов", - говорится в документе.

В части вопроса о распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, комитет отмечает наличие крайне противоположных подходов. "Одни предлагают вернуться к действовавшей ранее ставке налога на прибыль организаций 45% с целью установления инвестиционной льготы в размере 50 %. Другие предлагают оставить действующую ставку и при этом отменить все льготы по налогу, что не менее радикально. Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" предложено поднять ставку налога на прибыль организаций до 30%", - перечисляются в тексте предложения.

"В этом вопросе важно найти сбалансированное решение, согласно которому повышение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций должно компенсироваться мерами налоговой поддержки тех, кто не просто развивается, а вкладывает средства в свое развитие, в расширение производства, в новые технологии, в повышение зарплаты, тех, кто вкладывает средства в свою страну, в те регионы, где они получают прибыль, в социальную поддержку, влияющую на качество жизни людей. Необходимо предусмотреть систему поощрения для активно инвестирующих компаний", - говорится в рекомендациях.

В тексте напоминается, что применение инвестиционного налогового вычета для компаний прекращается в 2024 г. "Крайне необходимо принять решение о продлении его действия хотя бы до 2030 г.", - подчеркивает комитет.

Как сообщалось, предложения по донастройке налоговой системы планируется принять до конца текущей сессии Госдумы - 4 августа.