Пять человек ранены при обстреле здания Пенсионного фонда в Херсонской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали после обстрела Херсонской области, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации пять человек получили ранения. Данные уточняются", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что напротив здания Пенсионного фонда расположена школа, где учащиеся сдавали экзамены.