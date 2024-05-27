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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Пять человек ранены при обстреле здания Пенсионного фонда в Херсонской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали после обстрела Херсонской области, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации пять человек получили ранения. Данные уточняются", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что напротив здания Пенсионного фонда расположена школа, где учащиеся сдавали экзамены.

Владимир Сальдо Херсонская область
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