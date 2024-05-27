Иск "Роснано" "об установлении факта, имеющего юридическое значение" оставлен без рассмотрения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник оставил без рассмотрения иск АО "Роснано" "об установлении факта, имеющего юридическое значение".

"Оставить без рассмотрения", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела не опубликованы, поскольку 17 апреля суд по ходатайству "Роснано" закрыл рассмотрение этого иска. Как передал тогда корреспондент "Интерфакса", представитель компании мотивировал ходатайство тем, что в материалах дела находятся документы под грифом "ДСП". Кроме того, сказал он, "Роснано" является эмитентом биржевых облигаций, и любая информация может отразиться на котировках.

Представители Минэкономразвития и ВЭБа, привлеченные в качестве третьих лиц, оставили тогда вопрос на усмотрение суда.

Представитель еще одного третьего лица - Минфина - на заседании отсутствовал, но, по словам судьи, был извещен о дате слушания.

Иск был подан в суд 27 февраля.

Источник, близкий к компании, ранее сообщил "Интерфаксу", что заявление подано с целью признания изменения учетной политики, которое было осуществлено в 2016-2017 годах в условиях недостаточности имущества "Роснано". В результате переоценки обязательства "Роснано" были отнесены в ее капитал.

Компания с 2016 по 2020 год нарастила кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг "Роснано" достиг максимума за всю историю, отмечал источник.

"Проблемы и вопросы, накопившиеся за период существования "Роснано", столь остры, сложны и многослойны, что для оценки отдельных обстоятельств, повлекших финансовые последствия, просто необходимо привлечение независимой инстанции в лице суда. Подача заявления о признании финансирования, привлеченного под госгарантии, капиталом "Роснано" - вынужденная необходимость", - прокомментировал ранее иск "Интерфаксу" представитель "Роснано".

Компания в октябре 2023 года сообщила в финансовом отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. На конец I полугодия чистый долг составлял 95,56 млрд рублей, сообщалось в отчете.

По словам управляющего финансового директора "Роснано" Владислава Юнусова, в 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями.