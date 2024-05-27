РФ и Белоруссия начали учения в рамках совершенствования единой системы ПВО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совместное летно-тактическое учение проводят войска ПВО ВС Белоруссии и ВКС ВС России, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики Беларусь.

"В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ", - говорится в сообщении.

Там отметили, что к учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

"В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач", - отметили в Минобороны.

Основные усилия в ходе летно-тактического учения направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения, добавили в ведомстве.

Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.