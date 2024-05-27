Три человека погибли в ДТП с участием автопоезда в Тульской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На федеральной автодороге "Крым" в Тульской области столкнулись легковой автомобиль и автопоезд произошла, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" замкомандира отдельного батальона госавтоинспекции УМВД России по региону Николай Королев.

"На 200-м км трассы" Крым" произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и автопоезда Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП погибли три человека - водитель и двое пассажиров легковой машины", - сказал он.

Обстоятельства ДТП выясняются.