Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

В Кургане из зоны подтопления освободились еще 80 домов и 80 участков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кургане продолжает сокращаться зона подтопления, за сутки от воды освободились 80 домов, сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

"За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (г. Курган) в одном населенном пункте 14 жилых домов, 66 дачных домов, 80 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

На 28 мая остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях 68 жилых и 746 дачных домов, четыре низководных моста и три участка автомобильных дорог.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. В зону подтопления попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана - всего 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадали 13,2 тыс. человек проживающих в 8 тыс. 274 жилых домах. Было затоплено 3 тыс. 750 гектаров застроенных территорий.

Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей. Федеральное правительство выделило Курганской области 4 млрд рублей для помощи пострадавшим и на восстановительные работы.

Паводок в Кургане

12
Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Курган МЧС Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Российские военные уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Путин пообещал обеспечить мигрантам из Узбекистана достойные условия труда

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Беглов намерен пойти на выборы губернатора Петербурга от "Единой России"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });