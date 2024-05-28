В Кургане из зоны подтопления освободились еще 80 домов и 80 участков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кургане продолжает сокращаться зона подтопления, за сутки от воды освободились 80 домов, сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

"За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (г. Курган) в одном населенном пункте 14 жилых домов, 66 дачных домов, 80 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

На 28 мая остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях 68 жилых и 746 дачных домов, четыре низководных моста и три участка автомобильных дорог.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. В зону подтопления попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана - всего 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадали 13,2 тыс. человек проживающих в 8 тыс. 274 жилых домах. Было затоплено 3 тыс. 750 гектаров застроенных территорий.

Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей. Федеральное правительство выделило Курганской области 4 млрд рублей для помощи пострадавшим и на восстановительные работы.