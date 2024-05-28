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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Свыше 170 украинских военных осуждены в России с начала СВО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более 170 украинских военнослужащих осуждены российскими судами с начала СВО, возбуждено более тысячи уголовных дел, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре во вторник.

"За период специальной военной операции военными следственными органами Следственного комитета РФ, за деятельностью которых надзирают военные прокуроры, возбуждено свыше 1,1 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. С участием военных прокуроров судами рассмотрено более ста уголовных дел в отношении 171 военнослужащего вооруженных формирований Украины. По всем постановлены обвинительные приговоры", - сказали в ГВП.

По ее данным, "указанные лица осуждены за совершение преступлений, предусмотренных статьей 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), по совокупности с другими противоправными деяниями, предусмотренными статьями 105 УК РФ (убийство), 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и другими, к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного лишения свободы".

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