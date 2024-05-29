Губернатор Севастополя предупредил о задымлении в бухте из-за учений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Задымление в Севастопольской бухте в среду утром связано с учениями Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 10:00 в районе Севастопольской бухты флот проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес (применения табельных средств маскировки). Дыма в бухте будет много", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что средства задымления имеют неприятный запах, но безопасны для здоровья.