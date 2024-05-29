Путин подписал закон о повышении минимального долга для начала банкротства юрлиц

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальной суммы долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.

Документ также увеличивает с 1 млн рублей сразу до 3 млн рублей минимальный порог требований для начала банкротства стратегических предприятий и субъектов естественных монополий и с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей - для сельскохозяйственных организаций.

Закон №107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Для снижения нагрузки на суды закон упрощает некоторые элементы разбирательств за счет расширения списка ситуаций, когда суды вправе выносить решения без проведения заседания и изготавливать только их резолютивную часть. Это нововведение распространяется на обособленные споры о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего от обязанностей по его заявлению, о продлении внешнего управления и конкурсного производства и т.д. В случае обжалования вынесенного в таком порядке решения суд все же будет обязан составить и мотивировочную часть.

Кроме того, закон расширяет полномочия арбитражных управляющих: в законодательстве закрепляется их право запрашивать данные о должнике, его контрагентах, супруге без предварительного обращения в суд. Сейчас нередко арбитражным управляющим приходится получать соответствующую санкцию суда. Кроме того, финансовый управляющий сможет через суд получать аналогичную информацию - об имуществе и счетах - родственников, свойственников должника, вопрос о запросе такой информации будет рассматриваться судом без проведения заседания.