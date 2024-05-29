Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Путин подписал закон о повышении минимального долга для начала банкротства юрлиц

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальной суммы долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.

Документ также увеличивает с 1 млн рублей сразу до 3 млн рублей минимальный порог требований для начала банкротства стратегических предприятий и субъектов естественных монополий и с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей - для сельскохозяйственных организаций.

Закон №107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Для снижения нагрузки на суды закон упрощает некоторые элементы разбирательств за счет расширения списка ситуаций, когда суды вправе выносить решения без проведения заседания и изготавливать только их резолютивную часть. Это нововведение распространяется на обособленные споры о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего от обязанностей по его заявлению, о продлении внешнего управления и конкурсного производства и т.д. В случае обжалования вынесенного в таком порядке решения суд все же будет обязан составить и мотивировочную часть.

Кроме того, закон расширяет полномочия арбитражных управляющих: в законодательстве закрепляется их право запрашивать данные о должнике, его контрагентах, супруге без предварительного обращения в суд. Сейчас нередко арбитражным управляющим приходится получать соответствующую санкцию суда. Кроме того, финансовый управляющий сможет через суд получать аналогичную информацию - об имуществе и счетах - родственников, свойственников должника, вопрос о запросе такой информации будет рассматриваться судом без проведения заседания.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

В Орске пригодны для проживания меньше 1% затопленных весной частных домов

Путин пожелал успеха Паслеру на новых выборах губернатора Оренбургской области

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета
Налоговая реформа

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение
Налоговая реформа

Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });