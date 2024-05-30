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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Суд и Ростехнадзор приостановили ряд работ на трех шахтах "СУЭК-Кузбасса"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Суд приостановил выемку угля из лав на двух шахтах АО "СУЭК-Кузбасс", написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

В частности, на 30 суток приостановлена выемка угля из лавы на шахте Талдинская-Западная-2. "Эксплуатация секций механизированной крепи с нарушением требований промышленной безопасности, невыполнение мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогенами выработанного пространства, невыполнение проектных решений в части осуществления противопожарной защиты в горной выработке", - перечислены в сообщении нарушения.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "СУЭК-Кузбасса", лава на Талдинской-Западной-2 отработана, готовится к перемонтажу. "На процесс угледобычи приостановка не повлияла", - подчеркнул представитель компании

Кроме того, суд на 7 суток приостановил выемку угля и эксплуатацию ленточных конвейеров в наклонном конвейерном стволе и конвейерном штреке "Шахты им. 7 Ноября - новая" за нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля, несоблюдение технологии крепления горной выработки, невыполнение требований проектных решений "в части изоляции выемочного участка", эксплуатацию техустройства с нарушением требований промышленной безопасности. Кроме того, на этом предприятии приостановлено проведение дренажных штреков.

В "СУЭК-Кузбассе" пояснили, что угледобыча на этой шахте к настоящему времени возобновлена в полном объёме.

В свою очередь, Ростехнадзор приостановил на шахте им. Кирова "СУЭК-Кузбасса" проведение газодренажной и люковой печи (разновидность горной выработки - ИФ) из-за превышения допустимой концентрации метана, нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля, несоблюдения технологии крепления горной выработки.

СУЭК-Кузбасс Ростехнадзор
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