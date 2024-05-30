РФ обсуждает поставки топлива и газа в Боливию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представители России и Боливии обсудили экспорт российского моторного топлива и газа в эту южноамериканскую страну, сообщает Минэнерго РФ по итогам заседания межправительственной российско-боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, в ходе заседания стороны обсудили участие России в развитии газотранспортной системы страны. Также обсуждалось сотрудничество в области электроэнергетики, ядерных технологий и систем накопления энергии.

Энергетика является главным направлением сотрудничества России и Боливии, отметили в Минэнерго РФ.