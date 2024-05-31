Маркировка кормов для животных и ветпрепаратов стартует в РФ с 1 сентября

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России 1 сентября 2024 года.

Согласно утвержденному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, с сентября все участники оборота должны пройти регистрацию в системе "Честный знак". С 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года - влажные корма.

Информация о выводе кормов из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 года.

Компании, производящие и импортирующие ветеринарные лекарственные препараты, должны начать маркировку продукции и передачу информации о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года. Сведения о розничной продаже ветпрепаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября того же года - для лекарств, поставляемых в ветеринарные лечебные учреждения и агрохолдинги.

В пресс-службе ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор маркировки в РФ) напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа этого года в России проводится добровольный эксперимент по маркировки кормов. "В состав рабочих групп входят 100 уникальных участников оборота, в том числе 73 производителя и 12 импортеров. На сегодняшний день мы имеем почти 7 тыс. участников, зарегистрированных в системе", - приводятся в сообщении оператора слова замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

"В ветпрепаратах в информационной системе эксперимента всего зарегистрировано 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортера. Более 10,6 тыс. промаркированных ветпрепаратов уже введены в оборот", - добавил он.

Как отметили в ЦРПТ, необходимость введения маркировки на данных рынках была обоснована высокой долей контрафакта: по данным НИУ ВШЭ, в 2022 году доля контрафакта на рынке ветеринарных препаратов составила 25%, в 2021 году - 23%, доля контрафактных кормов для животных - 10%.