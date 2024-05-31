Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Маркировка кормов для животных и ветпрепаратов стартует в РФ с 1 сентября

Маркировка кормов для животных и ветпрепаратов стартует в РФ с 1 сентября
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России 1 сентября 2024 года.

Согласно утвержденному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, с сентября все участники оборота должны пройти регистрацию в системе "Честный знак". С 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года - влажные корма.

Информация о выводе кормов из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 года.

Компании, производящие и импортирующие ветеринарные лекарственные препараты, должны начать маркировку продукции и передачу информации о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года. Сведения о розничной продаже ветпрепаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября того же года - для лекарств, поставляемых в ветеринарные лечебные учреждения и агрохолдинги.

В пресс-службе ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор маркировки в РФ) напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа этого года в России проводится добровольный эксперимент по маркировки кормов. "В состав рабочих групп входят 100 уникальных участников оборота, в том числе 73 производителя и 12 импортеров. На сегодняшний день мы имеем почти 7 тыс. участников, зарегистрированных в системе", - приводятся в сообщении оператора слова замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

"В ветпрепаратах в информационной системе эксперимента всего зарегистрировано 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортера. Более 10,6 тыс. промаркированных ветпрепаратов уже введены в оборот", - добавил он.

Как отметили в ЦРПТ, необходимость введения маркировки на данных рынках была обоснована высокой долей контрафакта: по данным НИУ ВШЭ, в 2022 году доля контрафакта на рынке ветеринарных препаратов составила 25%, в 2021 году - 23%, доля контрафактных кормов для животных - 10%.

ЦРПТ Михаил Мишустин Реваз Юсупов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

Путин предложил главе правительства Тульской области пост врио самарского губернатора

Путин предложил главе правительства Тульской области пост врио самарского губернатора

В Кремле ничего не известно о разрешении Киеву бить американским оружием по территории РФ

В Кремле ничего не известно о разрешении Киеву бить американским оружием по территории РФ

Глава "КАМАЗа" отметил подорожание автоэлектроники для концернов в 4 раза

Нападение на Crocus City Hall

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

В Воронеже осужден россиянин, пытавшийся перейти на сторону Украины и убивший таксиста

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

ВТБ начал выдачу ипотеки на покупку земельных участков

Мишустин анонсировал прием в вузы на основе кадрового прогноза

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });