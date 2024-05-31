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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Что произошло за день: пятница, 31 мая

Беспилотник над Татарстаном, страны разрешают Киеву наносить удары их оружием по РФ, самарский губернатор ушел в отставку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные нейтрализовали беспилотник самолетного типа над Татарстаном. Утром в пятницу вводились ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

- Германия разрешила Украине применять немецкое оружие для ударов по целям в РФ. Также в пятницу президент Финляндии заявил, что переданное его страной Киеву оружие можно использовать для атак по России. Между тем Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не известно о якобы данном президентом США разрешении Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории из Харьковской области.

- Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ. Министр обороны сообщил, что российские войска на важных участках в Харьковской области вынудили противника отступить на восемь-девять километров, а ВС Украины в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих.

- Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Вячеслав Федорищев, ранее занимавший пост главы правительства Тульской области.

- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "75 на 75". В этом вопросе посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

- Сбербанк временно повысил максимальную ставку по флагманскому вкладу до 18%. Предложение по вкладам линейки "Лучший %" будет действовать до конца июня.

- СДЭК восстановил возможность отправки посылок после сбоя. В пятницу компания также сообщила о восстановлении функции отслеживания отправлений на сайте оператора. Выдача посылок в ПВЗ заработала 29 мая.

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