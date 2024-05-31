Проект закона о правовом положении лиц, гражданство РФ которых прекращено, внесен в Госдуму

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, регламентирующий правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено.

Соответствующая инициатива (638806-8) размещена в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Так, согласно проекту закона лица, находящиеся на территории РФ, гражданство РФ которых прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 22 закона № 138-ФЗ (в случае установления факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство РФ или решение о признании гражданином РФ), могут временно пребывать на территории РФ не более 15 календарных дней со дня уведомления о принятом решении о прекращении гражданства РФ.

Исключение составят случаи, если в пределах указанного срока в отношении таких лиц начата процедура установления личности в целях получения ими временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ либо принято заявление о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ. Кроме того, срок временного пребывания указанных лиц продлевается на период действия временных ограничений на выезд из РФ.

Проект закона также предлагает лицам, находящимся на территории РФ, гражданство РФ которых прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 4 части 1 статьи 22 закона № 138-Ф3 (в случае добровольного волеизъявления гражданина РФ или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство), выдавать вид на жительство в упрощенном порядке.

Для данной категории лиц предлагается устанавливать 90-дневный срок, в течение которого они вправе временно пребывать на территории РФ со дня уведомления о принятом решении о прекращении гражданства РФ, за исключением случаев продления в установленном порядке срока временного пребывания.

Проект закона предлагает сохранить для иностранных квалифицированных специалистов преференцию по упрощенному получению вида на жительство без оформления разрешения на временное проживания, предусмотрев для такой категории увеличение срока осуществления трудовой деятельности с шести месяцев до года по определенной профессии, включенной в перечень профессий до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.

Кроме того, законопроект предлагает признать утратившими силу положения федеральных законов № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка. Это разработчики инициативы связывают с тем, что положениями закона № 138-Ф3 процедура признания иностранных граждан носителями русского языка не предусмотрена.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно анализу данных, более 70% соискателей российского гражданства из числа носителей русского языка получали вид на жительство по иным основаниям.