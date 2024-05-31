Столичных автомобилистов просят не мешать проезду бесплатных автобусов у Сокольнической линии метро

Задействовано 18 автобусов особо большого класса вдоль закрытого участка метро

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичных водителей просят выбирать альтернативные маршруты, чтобы не препятствовать проезду автобусов КМ, запущенных в районе Сокольнической линии метро, сообщили в департаменте транспорта.

"Движение в районе станции метро "Спортивная" рабочее. Дорожный патруль ЦОДД помогает регулировать движение для свободного проезда автобусов КМ, а также помогает водителям сориентироваться на месте, обеспечивает приоритет автобусам", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

В дептрансе сообщили, что вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы КМ от станции метро "Парк Культуры" до станции метро "Университет". Задействовано 18 автобусов особо большого класса.

"Всех наших пассажиров, которые были выведены со станции нашими сотрудниками мы вывезли на компенсационных автобусах, которые сейчас находятся у нас на маршрутах", - сказала советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова, чьи слова приводятся в телеграм-канале департамента.

В дептрансе отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения.

В департаменте попросили водителей выбирать альтернативные маршруты через Ленинский проспект, улицу Мосфильмовская и ТТК и "не занимать участки для проезда автобусов КМ".

Кроме того, как уточнили в департаменте, на станциях "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Университет" дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии московского метро нет, причина была в технической неисправности.