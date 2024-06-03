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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Размер госпошлины за сделки с недвижимостью будет зависеть от их стоимости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило отказаться от фиксированного размера госпошлины за регистрацию сделок с недвижимостью дороже 20 млн рублей для физлиц и 22 млн рублей для компаний. Для дорогостоящих объектов госпошлина будет рассчитываться в процентном отношении от суммы сделки.

Законопроект (№639663-8) правительство РФ внесло в Госдуму в понедельник. Он предусматривает, что действующие размеры госпошлин – 2 тыс. рублей для граждан и 22 тыс. рублей для юрлиц – сохранятся для сделок с объектами, цена которых не превышает 20 млн рублей и 22 млн рублей соответственно.

В остальных случаях физлицам придется заплатить в казну 0,01% от суммы сделки, но не менее 0,01% процента кадастровой стоимости объекта, пошлина не может быть более 500 тыс. рублей, указано в проекте. Компаниям в случае принятия соответствующих поправок регистрация сделок с недвижимостью дороже 22 млн рублей будет обходиться 0,1% цены сделки, но не менее 0,1% кадастровой стоимости объекта и не более 1 млн рублей.

Ранее обсуждалось более значительное повышение размера госпошлин. Минфин РФ предлагал ставку для физлиц – 0,1% от стоимости объекта дороже 20 млн рублей, но не более 500 тыс. рублей, а для юрлиц – 0,3%, но не выше 1 млн рублей.

Минфин РФ Правительство РФ Госдума
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