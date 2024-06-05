Около 5,8 млрд рублей выделят на поддержку ЖКХ в новых регионах РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Около 5,8 млрд рублей будет выделено новым регионам РФ для поддержания работы котельных, систем водоснабжения и других объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Продолжим оказывать помощь и новым субъектам Российской Федерации. Направим около 5,8 млрд рублей на сбалансированность их бюджетов. Прежде всего - для поддержки работы котельных, систем водоснабжения, очистных сооружений и других объектов ЖКХ, чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

В феврале 2024 года сообщалось, что правительство выделит 5 млрд рублей на улучшение ЖКХ в новых регионах.

"(...) 5 млрд рублей направим для улучшения положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе для снабжения граждан водой и теплом, а также на реализацию других востребованных мер в этой отрасли", - говорил тогда Мишустин.