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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Правительство выделит 5 млрд рублей на улучшение ЖКХ в новых регионах РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на улучшение ситуации в сфере ЖКХ и своевременное обновление инфраструктуры в новых регионах страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Также примем решение по дополнительной поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. (...) Правительство выделит средства для обеспечения сбалансированности их бюджетов, что важно для повышения качества жизни людей. 5 млрд рублей направим для улучшения положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе для снабжения граждан водой и теплом, а также на реализацию других востребованных мер в этой отрасли", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он подчеркнул, что правительство продолжит оказывать необходимую помощь этим регионам, в том числе восстанавливая разрушенную инфраструктуру.

Михаил Мишустин
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