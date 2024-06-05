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Глава "Газпром нефти" счел, что специалисты из БРИКС помогут насытить рынок труда РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Профессиональные специалисты из стран БРИКС интересны для насыщения российского рынка труда, в том числе при работе в удаленном формате. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Отвечая на вопрос, как обеспечить потребность российской экономики в качественных кадрах на ближайшие годы, он отметил, что задачи такого уровня не имеют простого или единственного решения. "Во-первых, важно повышать производительность труда, эффективность новых производственных и цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Во-вторых, нужно использовать новые формы занятости, обучения сотрудников и руководителей работе в удаленном, гибридном и проектном формате. Это позволит людям максимально раскрыть свой потенциал, а компаниям эффективно использовать наиболее редкие и дефицитные кадры", - сказал Дюков.

В-третьих, отметил он, стоит обратить внимание на кадровый потенциал дружественных стран. "Россия исторически умеет работать с тем, чтобы адаптировать иностранцев. Работа в многонациональной культуре - наша сильная сторона. В пространстве БРИКС проживает около 40% населения планеты и взаимодействие со специалистами из дружественных стран на постоянной или временной основе позволит закрыть ряд потребностей РФ в персонале", - сказал глава "Газпром нефти".

По его словам, такая возможность сейчас широко обсуждается. "В апреле было опубликовано поручение президента РФ о подготовке предложений по созданию международной цифровой платформы в сфере удаленной занятости для государств БРИКС. "Газпром нефть" активно участвует над созданием такой платформы. Она позволит российским компаниям нанимать иностранных специалистов из стран БРИКС для работы в гибридном или дистанционном формате, заключать с ними контракты и оплачивать их услуги", - сказал Дюков.

Он пояснил, что в первую очередь, речь идет о специалистах, востребованных при внедрении в России оборудования, технологий, программного обеспечения из стран БРИКС. Кроме того, иностранные кадры интересны в ситуации выхода российских компаний на новые рынки в этих странах.

"К сентябрю мы планируем подготовить свои предложения по этой задаче и потенциальным российским или иностранным партнерам для ее реализации", - сказал Дюков.

Александр Дюков Газпром нефть БРИКС
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