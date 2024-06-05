Мишустин утвердил распределение обязанностей между главами межправкомиссий

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил новый состав руководителей российских частей ряда межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, сообщила пресс-служба правительства.

За первым вице-премьером Денисом Мантуровым сохранилось руководство межправкомиссий с Индией, Индонезией и Узбекистаном. Кроме того, теперь Мантуров теперь будет руководить межправкомиссией с Катаром.

Дмитрий Патрушев, в прошлом составе правительства - глава Минсельхоза, а ныне вице-премьер, продолжит руководить МПК с Алжиром, Иорданией, Марокко и Молдавией.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил межправкомиссию с Венесуэлой, новый министр промышленности и торговли Антон Алиханов – с Египтом и ОАЭ, преемник Патрушева в Минсельхозе Оксана Лут – с Камбоджей, министр энергетики Сергей Цивилев – с Ираном, Ираком, Ливией и Пакистаном.