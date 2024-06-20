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Зампредом правкомиссии по иностранным инвестициям вместо Белоусова стал Григоренко

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Заместителем председателя правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ назначен вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

Ранее зампредом правкомиссии (которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин) был Андрей Белоусов, занимавший до мая текущего года должность первого вице-премьера. Он остался в составе комиссии, распоряжением актуализирована его должность (теперь Белоусов - министр обороны), как и должность его преемника на посту первого вице-премьера - Дениса Мантурова.

Дмитрий Григоренко Андрей Белоусов Михаил Мишустин
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