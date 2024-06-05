Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Путин отметил ограничения роста экономики на базе замещения ушедших производителей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Экономика РФ в 2023 году выросла на 3,6%, в I квартале 2024 года на 5,4% в годовом выражении, но рост на базе замещения ушедших западных компаний будет иметь определенные ограничения, нужно вкладываться в технологическую независимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Этот рост, все равно будет иметь определенные ограничения. Занимаемые нашими производителями ниши и следующие шаги по развитию этих ниш, с которых ушел западный производитель, и рост на этой базе все равно имеет какие-то ограничения", - сказал он.

"Мы это понимаем. Поэтому в целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей - это технологическая независимость", - подчеркнул президент РФ.

"Мы намеренно это уже делаем (двигаемся в сторону технологической независимости - ИФ) и намерены в будущем вкладывать туда определенные и немаленькие ресурсы для того, чтобы догнать то, что нам еще нужно догонять", - заявил Путин.

Владимир Путин Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин заявил, что украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек в месяц

Путин заявил, что украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек в месяц
ПМЭФ-2024

Президент России подчеркнул, что Москва никому не угрожает, в том числе Шольцу

ПМЭФ-2024

Путин считает, что после выборов в США их политика в отношении РФ не изменится

Путин считает, что после выборов в США их политика в отношении РФ не изменится

Что произошло за день: среда, 5 июня

Главред Republic заочно арестован по делу о фейках про ВС РФ

Бывший калужский завод Volkswagen начнут перезапускать в ближайшее время

Бывший калужский завод Volkswagen начнут перезапускать в ближайшее время

ФАС согласовала покупку Шишкаревым порта Корсаков на Сахалине

Ученые запустили систему мониторинга многолетней мерзлоты на Чукотке

ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

В новой системе образования в РФ будет минимальное число программ с обучением по 5,5-6 лет

В новой системе образования в РФ будет минимальное число программ с обучением по 5,5-6 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });