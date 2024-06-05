Путин отметил ограничения роста экономики на базе замещения ушедших производителей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Экономика РФ в 2023 году выросла на 3,6%, в I квартале 2024 года на 5,4% в годовом выражении, но рост на базе замещения ушедших западных компаний будет иметь определенные ограничения, нужно вкладываться в технологическую независимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Этот рост, все равно будет иметь определенные ограничения. Занимаемые нашими производителями ниши и следующие шаги по развитию этих ниш, с которых ушел западный производитель, и рост на этой базе все равно имеет какие-то ограничения", - сказал он.

"Мы это понимаем. Поэтому в целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей - это технологическая независимость", - подчеркнул президент РФ.

"Мы намеренно это уже делаем (двигаемся в сторону технологической независимости - ИФ) и намерены в будущем вкладывать туда определенные и немаленькие ресурсы для того, чтобы догнать то, что нам еще нужно догонять", - заявил Путин.