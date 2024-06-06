Уровень воды в реке Тура в Тюмени снизился за сутки на 19 см

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Продолжается резкий спад уровня воды в реке Тура в пределах Тюмени.

Так, по данным замеров, к утру четверга река опустилась еще на 19 см, до 310 см, сообщает информационный центр регионального правительства.

Резкий спад воды в Туре в границах Тюмени начался на минувшей неделе. В период с 27 мая до 3 июня уровень воды упал на 109 см.

Критический уровень реки в городе составляет 850 см, низшая отметка - 90 см.

В начале июня 2023 года власти Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре. Из-за обмеления реки в конце июля прошлого года было закрыто движение судов.

Тура - источник воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в областном центре, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала".