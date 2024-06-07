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Суд в Москве арестовал замгубернатора Краснодарского края по делу о взятке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Власова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 августа", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Власову, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как пояснили в суде, следствие считает, что Власов "получил лично взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в непринятии мер по фактам противоправной деятельности, использование авторитета или иных возможностей при решении вопросов взяткодателя".

По данным СМИ, в деле идет речь о получении Власовым взятки от застройщика.

Власов был назначен на должность заместителя губернатора в декабре 2022 года и ушел в отставку в мае 2024 года. На этом посту он курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Краснодарский край Сергей Власов
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