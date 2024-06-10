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Четверых граждан Азербайджана признали виновными в жестоком убийстве в Красноярском крае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд признал четырех азербайджанцев виновными в убийстве мужчины и покушение на убийство супружеской пары в красноярском городе Шарыпово в августе 2023 года, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать подсудимых виновными, (...) (одного из них - ИФ) приговорить их к 17 годам колонии строгого режима. (Остальных - ИФ) к лишению свободы на срок 4 года каждого с содержанием в колонии общего режима", - сказал судья Андрей Артеменко.

Также с получившего самый большой срок в пользу близкого родственника погибшего взыскана компенсация морального вреда в 1 млн рублей.

Перед началом заседания обвиняемые заявили, что не говорят на русском языке и потребовали переводчика.

При этом, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подсудимые работали в России по договору с физическим лицом, выполняя автодорожные работы.

Как сообщалось, в августе 2023 года четверых азербайджанцев задержали в Шарыпове по делу о смертельной драке с местными жителями.

По версии следствия, в 6-м микрорайоне Шарыпово между тремя гражданами Азербайджана и тремя местными жителями завязался словесный конфликт: "находившиеся в состоянии опьянения подозреваемые приставали к проходившей мимо девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее".

Как отмечает следствие, иностранцы позвонили приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки, после чего все четверо напали на потерпевших и нанесли им множественные удары арматурой и молотками. Один из подсудимых наносил удары ножом, который у него был с собой.

От ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу доставили в больницу с различными травмами.

Красноярский край
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