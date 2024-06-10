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Лавров и глава Саудовского МИД обсудили перспективы сотрудничества

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лавров на "полях" заседания СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом перспективы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Подтверждена общая позиция в пользу необходимости консолидации коллективных усилий для обеспечения скорейшего политико-дипломатического урегулирования острых кризисов, в ближневосточном регионе, включая палестино-израильский конфликт", - говорится в сообщении.

С 1 января 2024 в БРИКС вошли Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

БРИКС МИД Саудовская Аравия Сергей Лавров Фейсал бен Фархан Аль Сауд
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