Законопроект о "российской полке" могут внести в Госдуму осенью

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о приоритетном предложении отечественных товаров на торговых площадках (так называемая "российская полка") могут внести на рассмотрение в Госдуму уже осенью, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"Есть шанс, что законопроект (о "российской полке" - ИФ) внесем в Госдуму в осеннюю сессию. Он поддерживается органами власти, точные параметры пока прорабатываются. Опробовать механизм квотирования предполагается на тех категориях потребительских товаров, в которых у нас уже имеются существенные производственные возможности. В первую очередь, это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены", - сказал Алиханов.

Он отметил, что "нет задачи полностью отказаться от импорта в этих категориях".

"Будем аккуратно подходить, чтобы объем производства превышал тот объем квоты, который мы планируем устанавливать на конкретные товарные позиции. Посмотрим, как в этом секторе работает "российская полка", и оценим целесообразность распространения механизма на другие группы товаров", - уточнил глава Минпромторга.

По его словам, "огромную номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить и делать это очень качественно", при этом "во многих отраслях есть существенные резервы мощностей". Так, "в парфюмерно-косметической отрасли и бытовой химии недозагруженность варьируется от 40% до 60%", констатировал Алиханов.

"По данным ВЦИОМ, большинство россиян или продолжают покупать товары российского производства, как и раньше, или стали делать это чаще. Результаты опроса свидетельствуют и о высокой доступности российских товаров на полках магазинов. Важно, что больше половины опрошенных хотели бы, чтобы ассортимент отечественных товаров увеличивался. Так что запрос на "российскую полку" сформирован со стороны как производителей, так и потребителей", - резюмировал министр промышленности и торговли РФ в беседе с изданием.