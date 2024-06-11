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ФСБ задержала высокопоставленных чиновников и силовиков в КЧР по делу о хищениях

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Карачаево-Черкесии ряда высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных органов по делу о хищении целевых субсидий по госпрограмме.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник, в КЧР были задержаны члены организованной группы, "состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере".

В ФСБ не раскрыли имена задержанных, их должности и количество.

По данным ЦОС, подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР".

"Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 млн руб.", - отметили в ФСБ.

Следственным отделением УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

"У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность", - заявили в ЦОС. В настоящее время выявляются другие эпизоды преступной деятельности задержанных, добавили в ведомстве.

КЧР ФСБ
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