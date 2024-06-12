Силы ПВО уничтожили цели над Севастополем

Пострадавших нет

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили атаку на город, большая часть ракет сбита над акваторией.

"Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что тип сбитых ракет устанавливается.

По словам главы города, поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.

"Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено", - отметил Развожаев.