Путин подписал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Ираном, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ был подписан в конце прошлого года и призван заменить собой действующее с 2018 года временное соглашение.

"Новые договоренности затрагивают практически весь российский экспорт и существенно улучшают условия нашей торговли", - заявил ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, слова которого привела пресс-служба министерства.

Ведомство напомнило, что сейчас преференции охватывают около 60% российского экспорта товаров, которые поставляются в Иран по пониженным пошлинам. Благодаря временному соглашению товарооборот с Ираном за четыре года увеличился в два раза: с $2,1 млрд в 2019 году до $4,1 млрд в 2023 году.

После принятия соглашения средний размер пошлин на российскую продукцию снизится примерно в четыре раза (до 4,5%), а по большинству категорий будет нулевой. В их числе - металлургическая продукция, электроаппаратура, электрические машины и оборудование, механическое оборудование, продукция лесопромышленного комплекса, химическая продукция, трубы, ж/д локомотивы, мясо КРС, кондитерские изделия, сахар.

"Все это позволит нашему бизнесу экономить до $300 млн в год", - сказал Ильичев.

Либерализация не коснется лишь особо чувствительных товаров. Это порядка 12-13% категорий товаров, менее 5% от объема торговли как для Ирана, так и для ЕАЭС.

"Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. Рассчитываем, что достигнутые договоренности также станут стимулом и для развития транспортного коридора "Север-Юг", формирования новых цепочек добавленной стоимости", - отметил замглавы Минэкономразвития РФ.