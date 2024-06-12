Игры БРИКС открылись в Казани

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Казани открылись спортивные Игры БРИКС.

С приветствием к участникам и гостям турнира обратились министр спорта России Михаил Дегтярев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Глава Минспорта России поздравил всех собравшихся с Днем России и отметил, что у нашей страны большой опыт проведения спортивных игр.

"Я напомню, в этом году исполняется 10 лет Олимпийским играм в Сочи", - сказал Дегтярев.

Министр выразил уверенность, что Казань проведет Игры БРИКС на высшем уровне.

"Я хочу пожелать всем веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет. Успехов!" - добавил Дегтярев.

Минниханов, в свою очередь, поблагодарил президента страны за оказанное доверие провести эти соревнования в Казани.

"Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира - это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ, спорт вне политики", - отметил глава Татарстана.

Минниханов также выразил надежду, что Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами.

"Убежден, что игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия", - сказал также глава Татарстана и пожелал всем спортсменам красивой, честной борьбы и высоких спортивных результатов, а болельщикам ярких эмоций и хорошего настроения.

Игры стран БРИКС будут проходить по 23 июня в Казани.

Соревнования пройдут по 27 видам спорта, и в них примут участие более 3,1 тыс. спортсменов из порядка 90 стран со всего мира. Они разыграют 387 комплектов наград.

Самая большая делегация - из России, ожидается около 900 представителей по всем видам спорта. На играх также выступят команды из остальных государств-участников сообщества БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии. Многочисленные делегации приедут из стран СНГ, значительный интерес к играм проявили страны Южной и Центральной Америки. Также в Казани выступят спортсмены из более чем 20 стран Азии, Африки и Европы.

Участниками Игр БРИКС станут именитые российские спортсмены олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Давид Белявский и Артур Далалоян, обладательница золотой медали Олимпиады, гимнастка Ангелина Мельникова. В фехтовании выступят победители Олимпийских игр в Токио Софья Великая, Яна Егорян и Марта Мартьянова. В прыжках в воду заявлен Евгений Кузнецов (двукратный серебряный призер Олимпийских игр), в синхронном плавании - многократная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, в легкой атлетике - чемпион мира Сергей Шубенков.

Также в Казани выступят чемпионы мира по плаванию и участники Олимпийских игр в составе сборной Бразилии, первый номер мирового рейтинга в каратэ Йорхелис Салазар из Венесуэлы, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира и Европы в гребном спорте, брейкинге, боксе, спортивной борьбе и других видах спорта.

Талисманом игр был назван леопард Бриксик, который символизирует ловкость, силу, скорость и твердость характера, то есть качества настоящих чемпионов.

Послами Игр БРИКС стали олимпийские чемпионы Алина Загитова, Софья Великая, Илья Захаров, Александр Поветкин, а также легендарный футболист казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз. В организации и проведении соревнований будут задействованы 2000 волонтеров.

Основным место проживания участников станет Деревня Универсиады.

23 июня в день окончания игр участники и гости соревнований будут приглашены на празднование народного праздника "Сабантуй".