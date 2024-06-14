Поиск

Путин заявил, что войска РФ не планировали штурм Киева в начале СВО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в начале специальной военной операции находились под Киевом, но не планировали его штурмовать, Москва хотела подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В то время, в феврале-марте 2022 года наши войска подошли к Киеву, и на этот счет и на Украине, и на Западе до сих пор много спекуляций. Наши соединения действительно стояли у Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было", - сказал Путин в пятницу на совещании в МИД РФ.

"По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру", - заявил президент.

Владимир Путин Киев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей

Финская НПО International Russian Radio & Television признана нежелательной в РФ

РФ требует внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации

РФ требует внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации

Путин сказал, что РФ делает еще одно "реальное мирное предложение" Украине

Путин обещает прекращение огня, как только Киев выведет войска из новых регионов РФ и откажется вступать в НАТО

Военная операция на Украине

Путин допускал сохранение суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями

Президент России отметил агрессивное мессианство США

Президент России отметил агрессивное мессианство США

Глава ФСИН сообщил об отсутствии с 2022 года побегов из колоний

Путин назвал хорошие отношения с РФ условием сохранения Европы как самостоятельного центра

Путин назвал хорошие отношения с РФ условием сохранения Европы как самостоятельного центра

Путин назвал авантюризмом призывы на Западе нанести стратегическое поражение РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });