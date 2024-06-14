Путин заявил, что войска РФ не планировали штурм Киева в начале СВО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в начале специальной военной операции находились под Киевом, но не планировали его штурмовать, Москва хотела подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В то время, в феврале-марте 2022 года наши войска подошли к Киеву, и на этот счет и на Украине, и на Западе до сих пор много спекуляций. Наши соединения действительно стояли у Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было", - сказал Путин в пятницу на совещании в МИД РФ.

"По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру", - заявил президент.