У Путина запланирована региональная поездка и совещание по миграционной политике

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина на следующую неделю запланирована региональная поездка и "очень интересные международные контакты", сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Кроме того, у главы государства намечено совещание по миграционной политике, которое планировалось на прошлой неделе, но было перенесено из-за сдвигов в графике.

22 июня, в День памяти и скорби, президент по традиции возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Также Путин встретится с выпускниками военных вузов. Как говорится в программе, "многие молодые офицеры уже воюют в зоне СВО или собираются на фронт".