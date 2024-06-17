КС РФ счел, что отцы-полицейские могут брать больничный ради детей, только если ими не может заняться мать

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник органов внутренних дел может отсутствовать на службе ради ухода за больными детьми, только если мать детей не может ими заняться, постановил Конституционный cуд РФ.

Постановление опубликовано на сайте суда в понедельник.

Поводом к проверке статей 65 и 82 федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" стала жалоба Вадима Щеголева из Калининграда.

Щеголева уволили из полиции, когда служебная проверка установила, что его не было на работе 1,5 месяца, пока он ухаживал за больными детьми. Офицер полиции не подтвердил документально, что этим не могла заниматься мать детей. Суды признали увольнение законным, так как во время болезни детей она жила в семье, заботилась о детях в свободное от работы время, а также иногда помогала пожилой свекрови. Больничный она не просила.

Заявитель полагает, что оспариваемые нормы несоразмерно ограничивают его трудовые и родительские права по гендерному признаку, так как не освобождают его от службы в случае болезни несовершеннолетнего ребенка при отсутствии обстоятельств, объективно препятствующих уходу за ним матерью.

Конституционный суд указал, что законодатель при установлении мер социальной защиты сотрудников ОВД с детьми должен учитывать как интересы семьи, так и специфику службы.

Так, оспариваемые нормы предусматривают специальный порядок временного освобождения сотрудников от обязанностей, когда больны их несовершеннолетние дети. У матери-сотрудницы ОВД есть такая гарантия независимо от возможности ухода за ребенком иными лицами, потому что "женщина в семье выполняет особую, связанную с материнством, социальную роль в обществе, в том числе предполагающую погруженность в каждодневную заботу о ребенке, в которой он особенно нуждается в случае болезни и в ранние годы жизни", указал КС.

Отец-сотрудник ОВД тоже может быть освобожден от службы ради заботы о больном ребенке, отметил суд, "однако данное право может быть реализовано им только при наличии объективных причин, свидетельствующих о невозможности осуществления в конкретный период такого ухода матерью".

Это необходимо, указал суд, для обеспечения баланса между конституционно значимыми ценностями, публичными и частными интересами.

КС также отметил, что перечень случаев, когда мать не может ухаживать за детьми, не исчерпывающ: от командировки до госпитализации и прочих объективных причин.

"Оспариваемое законоположение (...) допускает учет широкого круга жизненных обстоятельств, свидетельствующих об объективной необходимости осуществления ухода за больным ребенком отцом и, соответственно, освобождения его на этот период от выполнения служебных обязанностей", - говорится в документе.

Суды и должностные лица, решая, стоит ли привлечь такого отца к дисциплинарной ответственности, а тем более уволить, должны оценить конкретные обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии материнского попечения, об объективности причин, препятствующих ей в уходе за больным ребенком, постановил КС.

Таким образом, положения статьи 65 закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" не противоречат Основному закону. Проверка положений статьи 82 прекращена.