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Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 18 июня в селе Абатском Ишим опустился на 9 см - до 972 см (критическая отметка - 960 см); в селе Викулово - на 15 см, до 870 см, это ниже критической отметки, которая составляет 1000 см.

В городе Ишиме уровень реки к 18 июня снизился на 11 см, до 656 см (критическая отметка 850 см).

Ранее ожидалось, что река в Абатском опустится ниже критической отметки к середине июня.

В Абатском и Викулово в начале мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Тюменская область Ишим
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