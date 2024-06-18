Поиск

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошла в Шиловском районе Рязанской области, восемь человек погибли и 13 пострадали, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, утром на 273-м км федеральной трассы М-5 "Урал" вблизи села Заполье столкнулись две фуры, легковой автомобиль и микроавтобус "ГАЗель".

По уточненной информации пресс-службы региональной прокуратуры, в результате ДТП погибли восемь человек, 13 госпитализированы с различными травмами, в том числе трое несовершеннолетних.

По предварительным данным, шестеро погибших находились в микроавтобусе.

В настоящее время движение осуществляется по одной полосе трассы.

Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ростовские пожарные тушат резервуар с нефтепродуктами на 5 тыс. кв. м

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

Путин заявил, что страна высоко ценит поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Путин заявил, что страна высоко ценит поддержку СВО со стороны Северной Кореи

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Обобщение

Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с признаками ботулизма

Павел Фрадков и Олег Савельев назначены заместителями министра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });