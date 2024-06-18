Законопроект о технологической политике в РФ принят в I чтении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект "О технологической политике в РФ", который призван обеспечить цифровую автономию страны на основе отечественных технологий.

Документ (№632206-8) в мае внесло в парламент правительство.

В пояснительных материалах говорится, что принятие документа необходимо, так как сейчас есть ряд проблем, среди которых – отсутствие долгосрочного планирования в части развития технологий; отсутствие единого информационного поля в области технологической политики, включающего единую терминологию, единый классификатор технологий и информационные реестры; отсутствие подходов к единому жизненному циклу исследований; отсутствие вовлеченности крупных государственных компаний в технологическую повестку в связи с формальным подходом к реализации программ инновационного развития; отсутствие централизованных инструментов коммуникаций и международного сотрудничества по технологическому развитию; отсутствие общих подходов к поддержке отечественных разработчиков технологий через венчурные инвестиции и иные механизмы с обязательной коммерциализацией результатов.

Согласно документу, формировать технологическую политику может президент РФ, Федеральное Собрание РФ, правительство РФ, Центральный банк, Российская академия наук, исполнительные органы субъектов РФ. Содействовать развитию технологий смогут институты инновационного развития; организации с государственным участием; кредитные организации и юридические лица, осуществляющие венчурное или прямое финансирование в сфере развития технологий; инвестиционные товарищества; биржи, инвестиционные платформы, созданные в соответствии с законодательством РФ. Также участниками процесса могут быть разработчики технологий и производители высокотехнологичной продукции; покупатели (заказчики) высокотехнологичной продукции.

Правительство РФ утверждает перечни критических и сквозных технологий в части, касающейся банковской сферы и иных сфер финансового рынка – по согласованию с ЦБ. Правительство вправе также утверждать порядок предоставления мер государственного стимулирования, определять государственную информационную систему, в составе которой будут реализовываться инструменты обработки данных.

Инструмент обработки данных должен содержать информацию о проектах развития технологий и список национальных проектов по технологическому суверенитету.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.