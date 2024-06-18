Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект о создании единого реестра перевозчиков грузов и установлении новых требований для допуска перевозчиков на рынок грузовых автомобильных перевозок внутри страны, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Законопроект № 595821-8 в апреле внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Новое регулирование не касается международных автомобильных перевозок и транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов с максимальной массой до 3,5 тонн.

Законопроект вводит квалификационные требования для допуска перевозчиков на рынок внутренних грузовых автомобильных перевозок. Информация о перевозчиках грузов на коммерческой основе, об их автомобилях должна будет включаться в общедоступный единый реестр перевозчиков грузов, который будет вести Ространснадзор в порядке, который определит Минтранс. Реестр должен будет публиковаться на официальном сайте оператора ЕЦП "ГосЛог" - это заработавшая с 1 апреля 2024 г. национальная цифровая транспортно-логистическая платформа.

Для включения в реестр нужно выполнить требование к финансовой состоятельности, которая подтверждается отсутствием недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджет РФ.

Правительство в своем заключении предложило перенести срок вступления в силу закона с 1 марта 2025 г. на 1 сентября 2025 г. Также правительство предложило усилить требование к финансовой состоятельности перевозчика для его включения в реестр, так как считает, что отсутствие только лишь недоимки по налогам и сборам не может свидетельствовать о финансовой состоятельности. По мнению кабинета министров, следует сделать обязательным требование об отсутствии неуплаченных в рамках КоАП штрафов, штрафов за невнесение платы в счет возмещения вреда автодорогам, за нарушение установленных требований к использованию тахографа.

"Кроме того, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту необходимо дать оценку потребности в увеличении штатной численности сотрудников Ространснадзора и в дополнительных средствах федерального бюджета для реализации полномочий, предусматриваемых положениями законопроекта", - говорится в заключении.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона необходимо для повышения безопасности на автомобильном транспорте, так как после отмены лицензирования и введения с 2009 г. требования об уведомлении о начале осуществления перевозочной деятельности наблюдается рост ДТП из-за нарушений водителями грузовых автомобилей правил дорожного движения.

В пояснительной записке приводится экспертное мнение, согласно которому в случае легализации грузовых перевозок налоги с доходов от перевозки грузов могут ежегодно составить порядка 450 млрд рублей.